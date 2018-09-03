В Кемеровской области выпал снег

В нескольких муниципалитетах Кемеровской области выпал первый снег.

«Вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября на юге региона наблюдался снег. Это достаточно редкое явление, когда так рано фиксируются такие осадки: в прошлом году первый снег был в Шерегеше 8 сентября, обычно он начинает выпадать 14—21 сентября», — приводит ТАСС слова представителя местного гидрометцентра.

По её словам, утром 3 сентября дождь с мокрым снегом выпал в городе Тайга на севере области.

Отмечается, что снег образовался из-за резкого перепада температур.

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