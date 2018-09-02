Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек

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Московский международный форум «Город образования» посетили более 130 тыс. человек, сообщает m24.
Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как заявил глава департамента образования Исаак Калина на церемонии закрытия, форум «побил все мыслимые и немыслимые рекорды образовательных форумов в мире».

В свою очередь, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин сказал, что гостями стали представители более 70 стран.

Форум проходил на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.

Ранее сообщалось об Олимпиаде мегаполисов в рамках «Города образования».

Также «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде назвали лауреатов конкурса молодёжных проектов.

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