Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек
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Как заявил глава департамента образования Исаак Калина на церемонии закрытия, форум «побил все мыслимые и немыслимые рекорды образовательных форумов в мире».
В свою очередь, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин сказал, что гостями стали представители более 70 стран.
Форум проходил на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.
Ранее сообщалось об Олимпиаде мегаполисов в рамках «Города образования».
Также «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде назвали лауреатов конкурса молодёжных проектов.