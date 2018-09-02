Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек

Московский международный форум «Город образования» посетили более 130 тыс. человек, сообщает m24.

Как заявил глава департамента образования Исаак Калина на церемонии закрытия, форум «побил все мыслимые и немыслимые рекорды образовательных форумов в мире».

В свою очередь, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин сказал, что гостями стали представители более 70 стран.

Форум проходил на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.

Ранее сообщалось об Олимпиаде мегаполисов в рамках «Города образования».

Также «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде назвали лауреатов конкурса молодёжных проектов.