Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в сентябре

Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в рамках форума «Город образования», сообщает m24.

Это соревнования для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира.

«Школьникам предстоит продемонстрировать свои знания по четырём дисциплинам: химии, физике, математике и информатике», — рассказали в департаменте образования.

На 3 сентября запланирован междисциплинарный блиц-тур. Основные туры пройдут 4 и 5 сентября.

Церемония закрытия и награждение победителей состоятся 7 сентября.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде назвали лауреатов конкурса молодёжных проектов.