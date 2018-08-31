Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в сентябре

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Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в рамках форума «Город образования», сообщает m24.
Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в сентябре
  • ©mos.ru

Это соревнования для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира.

«Школьникам предстоит продемонстрировать свои знания по четырём дисциплинам: химии, физике, математике и информатике», — рассказали в департаменте образования.

На 3 сентября запланирован междисциплинарный блиц-тур. Основные туры пройдут 4 и 5 сентября.

Церемония закрытия и награждение победителей состоятся 7 сентября.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде назвали лауреатов конкурса молодёжных проектов.

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