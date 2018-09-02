МЧС предупредило о сильном тумане в Петербурге 2 сентября
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Горожан призвали помнить о мерах безопасности в условиях пониженной видимости.
В частности, автовладельцам советуют проявлять предельную внимательность и воздерживаться от действий, связанных с высоким риском.
Также необходимо включать габаритные огни и противотуманные фары либо «ближний свет». Использование дальнего света фар желательно исключить.
Пешеходам спасатели напомнили о важности светоотражателей. Кроме того, настоятельно рекомендуется не пренебрегать требованиями ПДД и переходить дорогу в установленном месте.
Пресс-служба МЧС просит не забывать, что при туманной погоде нерегулируемые пешеходные переходы небезопасны.
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