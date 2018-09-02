МЧС предупредило о сильном тумане в Петербурге 2 сентября

Спасатели предупредили о сильном тумане в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 сентября. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Горожан призвали помнить о мерах безопасности в условиях пониженной видимости.

В частности, автовладельцам советуют проявлять предельную внимательность и воздерживаться от действий, связанных с высоким риском.

Также необходимо включать габаритные огни и противотуманные фары либо «ближний свет». Использование дальнего света фар желательно исключить.

Пешеходам спасатели напомнили о важности светоотражателей. Кроме того, настоятельно рекомендуется не пренебрегать требованиями ПДД и переходить дорогу в установленном месте.

Пресс-служба МЧС просит не забывать, что при туманной погоде нерегулируемые пешеходные переходы небезопасны.

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