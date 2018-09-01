Президент России Владимир Путин рассказал, что ему помогает вести переговоры с иностранными партнёрами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, опыт работы в органах внешней разведки помогает ему проводить встречи в международных форматах.

«Помогает, серьёзно помогает», — подчеркнул он.

При этом Путин добавил, что занимался поиском информации в ходе общения с самыми разными людьми — «и с журналистами, и с учёными, и со студентами, и с артистами».

Этот опыт, по словам президента, был «колоссальным».

Ранее Путин рассказал об одном из способов достижения успеха.