Путин рассказал, что ему помогает вести переговоры
- РИА Новости
По словам российского лидера, опыт работы в органах внешней разведки помогает ему проводить встречи в международных форматах.
«Помогает, серьёзно помогает», — подчеркнул он.
При этом Путин добавил, что занимался поиском информации в ходе общения с самыми разными людьми — «и с журналистами, и с учёными, и со студентами, и с артистами».
Этот опыт, по словам президента, был «колоссальным».
Ранее Путин рассказал об одном из способов достижения успеха.