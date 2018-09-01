Путин рассказал, что в детстве не мечтал быть президентом

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что в детстве не мечтал быть президентом. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин рассказал, что в детстве не мечтал быть президентом
  • РИА Новости

«Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?» — сказал он.

По словам Путина, его детство в основном было «дворовым». При этом он добавил, что любил находиться в коллективе.

Ранее российский лидер рассказал об одном из способов достижения успеха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить