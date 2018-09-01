Путин рассказал, что в детстве не мечтал быть президентом
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что в детстве не мечтал быть президентом. Об этом сообщает РИА Новости.
- РИА Новости
«Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?» — сказал он.
По словам Путина, его детство в основном было «дворовым». При этом он добавил, что любил находиться в коллективе.
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