Захарова: обсуждение внешней политики вернулось на кухни россиян

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Обсуждение внешней политики вернулось на кухни россиян после событий на Украине и в Сирии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: обсуждение внешней политики вернулось на кухни россиян
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Захарова посетила празднование Дня знаний в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где приняла участие в круглом столе «Что происходит с мировым сообществом?».

Один из вопросов, адресованных дипломату, касался причин, по которым российское внешнеполитическое ведомство высказывало свою позицию в социальных сетях.

По словам Захаровой, ещё десять лет назад внешняя политика в стране была уделом немногих, а дома по вечерам граждане обсуждали выставки, зарплаты и сериалы.

«Внимание к внешней политике. Почему? Потому что началась Украина, потому что Сирия случилась уже с нашим участием активным. Внешняя политика опять вернулась на каждую кухню», — сказала она.

Как отметила Захарова, изложение позиции МИД в социальных сетях стало необходимостью, чтобы у россиян была возможность доходчиво изложить свою точку зрения с опорой на источник.

«На кухне не процитируешь аналитику, на кухне нужен железобетонный аргумент. Должно быть упрощение. Конечно, не сваливаться на уровень кухонной лексики, но при этом чтобы и на кухне тебя поняли», — добавила она.  

Ранее проведённый опрос показал, что ситуацией на Украине интересуются почти три четверти россиян

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