В крови капитана одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов нашли алкоголь
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«В результате столкновения пострадали два человека, которые от госпитализации отказались», — добавили в ведомстве.
Оба судна получили повреждения. Следователи осмотрели теплоходы, а также опросили очевидцев и изъяли записи с видеорегистраторов и документы.
Рассматривается несколько версий, в том числе нарушение правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов и техническая неисправность теплоходов.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт проверку столкновения прогулочных судов на Москве-реке.