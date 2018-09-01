В крови капитана одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов нашли алкоголь

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В крови капитана одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов обнаружили алкоголь в количестве 1,2 промилле, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В крови капитана одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов нашли алкоголь
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«В результате столкновения пострадали два человека, которые от госпитализации отказались», — добавили в ведомстве.

Оба судна получили повреждения. Следователи осмотрели теплоходы, а также опросили очевидцев и изъяли записи с видеорегистраторов и документы.

Рассматривается несколько версий, в том числе нарушение правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов и техническая неисправность теплоходов.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт проверку столкновения прогулочных судов на Москве-реке.

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