Ространснадзор проведёт проверку столкновения теплоходов на Москве-реке
- РИА Новости
«Ространснадзор проведёт расследование инцидента, связанного со столкновением теплоходов River Palace и «Снегири-2» в районе Андреевского причала в Москве», — заявили в Ространснадзоре.
Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, по предварительной информации, одно из судов сделало неожиданный манёвр, и произошло столкновение.
В результате у этого судна был повреждён левый борт и остекление, двое пассажиров получили ушибы. По данным полиции, пострадавшие отказались от медицинской помощи.
Капитан теплохода был направлен на медицинское освидетельствование.
Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения судов пострадали два человека.