Ространснадзор проведёт проверку столкновения теплоходов на Москве-реке

Ространснадзор проведёт проверку столкновения прогулочных судов на Москве-реке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ространснадзор проведёт расследование инцидента, связанного со столкновением теплоходов River Palace и «Снегири-2» в районе Андреевского причала в Москве», — заявили в Ространснадзоре.

Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, по предварительной информации, одно из судов сделало неожиданный манёвр, и произошло столкновение.

В результате у этого судна был повреждён левый борт и остекление, двое пассажиров получили ушибы. По данным полиции, пострадавшие отказались от медицинской помощи.

Капитан теплохода был направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения судов пострадали два человека.