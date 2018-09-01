Ространснадзор проведёт проверку столкновения теплоходов на Москве-реке

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Ространснадзор проведёт проверку столкновения прогулочных судов на Москве-реке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ространснадзор проведёт проверку столкновения теплоходов на Москве-реке
  • РИА Новости

«Ространснадзор проведёт расследование инцидента, связанного со столкновением теплоходов River Palace и «Снегири-2» в районе Андреевского причала в Москве», — заявили в Ространснадзоре.

Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, по предварительной информации, одно из судов сделало неожиданный манёвр, и произошло столкновение.

В результате у этого судна был повреждён левый борт и остекление, двое пассажиров получили ушибы. По данным полиции, пострадавшие отказались от медицинской помощи.

Капитан теплохода был направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения судов пострадали два человека.

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