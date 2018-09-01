Пострадавшие во время выступления в воронежском цирке артисты покинули больницу

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Врачи отпустили на амбулаторное лечение четырёх артистов, получивших травмы во время выступления в воронежском цирке в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции, сообщает РИА Новости.
Пострадавшие во время выступления в воронежском цирке артисты покинули больницу
  • РИА Новости

«В настоящий момент все они отпущены из больницы», — заявил представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что у пострадавшего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб волосистой части головы. 

Также в результате ЧП пострадали три артистки, получившие ушиб поясницы, грудной клетки и коленного сустава соответственно.

Ранее сообщалось, что пострадавшие артисты были госпитализированы.

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