Пострадавшие во время выступления в воронежском цирке артисты покинули больницу
- РИА Новости
«В настоящий момент все они отпущены из больницы», — заявил представитель экстренных служб региона.
Отмечается, что у пострадавшего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб волосистой части головы.
Также в результате ЧП пострадали три артистки, получившие ушиб поясницы, грудной клетки и коленного сустава соответственно.
Ранее сообщалось, что пострадавшие артисты были госпитализированы.