Следователи допросили пилотов и работников аэропорта после инцидента с самолётом в Сочи

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Следователи допросили работников аэропорта Сочи и пилотов летевшего из Москвы самолёта, который совершил аварийную посадку.
Следователи допросили пилотов и работников аэропорта после инцидента с самолётом в Сочи
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России в мессенджере «ТамТам».

«Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших», — говорится в сообщении.

Ранее пассажир самолёта в беседе с телеканалом «360» рассказал о случившемся.

Инцидент произошёл в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки, разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя. 

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