Пассажир рассказал об аварийной посадке самолёта в аэропорту Сочи

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Пассажир самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи, в беседе с телеканалом «360» рассказал о произошедшей ситуации.
Пассажир рассказал об аварийной посадке самолёта в аэропорту Сочи
  • РИА Новости

«Когда подлетали к Сочи — молния, гроза, ливень. Прилетели по времени, всё было нормально. Когда стали спускаться, командир объявил, что в связи с плохими условиями мы не можем приземлиться и поэтому будем кружить в небе до тех пор, пока погодные условия не станут пригодными для посадки самолёта», — сказал пассажир.

Он также отметил слаженную работу экипажа.

«Да, мы потеряли крылья, но все остались целы. Сломано было всё. И чтобы при таких ужасных условиях все 160 человек остались живы…» — добавил он.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя. 

На борту самолёта находились 170 человек.

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