В России вступили в силу изменения процедуры получения загранпаспорта

В России 1 сентября вступили в силу изменения в процедуре получения загранпаспорта.

Как сообщает РИА Новости, теперь россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек.

4 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу документов нового поколения.

В конце июня газета «Известия» писала, что россиян могут освободить от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов.