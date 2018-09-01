В России вступили в силу изменения процедуры получения загранпаспорта
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, теперь россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек.
4 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу документов нового поколения.
В конце июня газета «Известия» писала, что россиян могут освободить от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов.