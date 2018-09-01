В Оренбургской области завершили расследование дела против троих подростков

В Оренбургской области региональное СУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении трёх подростков из Медногорска, передаёт RIA56.

Подростки обвиняются по статьям «Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору».

Как установили следователи, ночью 20 июня 2018 года двое друзей находились во дворе по улице Школьной. Они проникли в автомобиль, ключи от которого находились в салоне. Подростки отправились кататься, но вскоре не справились с управлением, и машина перевернулась на бок. Подозреваемые скрылись.

Кроме того, ночью 23 июня того же года один из подростков, сговорившись со своим 15-летним приятелем, проползли под воротами на территорию рынка на улице Гайдара, где похитили одежду и скрылись.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в Санкт-Петербурге предложили ввести штрафы для районных организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди подростков, за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних.