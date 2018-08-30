В Петербурге предложили ввести штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге предложили ввести штрафы для районных организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди подростков, за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение заксобрания глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

«Поводом для разработки инициативы послужило громкое дело банды подростков, причисляющих себя к субкультуре АУЕ. 24 августа они напали на прохожих в Таврическом саду Санкт-Петербурга. МВД возбудило уголовные дела о побоях и нанесении вреда здоровью», — заявил он.

По его словам, у подростков были неоднократные приводы в полицию, а один из них и вовсе должен был находиться под домашним арестом.

Тетердинко также отметил, что в городе фактически не установлена ответственность за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних и за препятствование их исполнению или нарушение срока исполнения.

Предлагается установить административный штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков, подозреваемых в избиении жителей Санкт-Петербурга в Таврическом саду.