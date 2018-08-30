В Петербурге предложили ввести штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних

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В Санкт-Петербурге предложили ввести штрафы для районных организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди подростков, за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Петербурге предложили ввести штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение заксобрания глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

«Поводом для разработки инициативы послужило громкое дело банды подростков, причисляющих себя к субкультуре АУЕ. 24 августа они напали на прохожих в Таврическом саду Санкт-Петербурга. МВД возбудило уголовные дела о побоях и нанесении вреда здоровью», — заявил он.

По его словам, у подростков были неоднократные приводы в полицию, а один из них и вовсе должен был находиться под домашним арестом.

Тетердинко также отметил, что в городе фактически не установлена ответственность за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних и за препятствование их исполнению или нарушение срока исполнения.

Предлагается установить административный штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков, подозреваемых в избиении жителей Санкт-Петербурга в Таврическом саду.

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