Транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении судов на Москве-реке
- РИА Новости
«Сегодня, 31 августа 2018 года, в вечернее время на Москве-реке столкнулись два теплохода», — приводит РИА Новости сообщение.
По предварительным данным, прогулочное судно «Ривер Палас» на подходе к причалу Воробьёвы горы столкнулось с пришвартованным теплоходом «Снегири-2».
В транспортной прокуратуре добавили, что все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения судов пострадали два человека.