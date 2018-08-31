Транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении судов на Москве-реке

Московская транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении прогулочных судов на Москве-реке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 31 августа 2018 года, в вечернее время на Москве-реке столкнулись два теплохода», — приводит РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, прогулочное судно «Ривер Палас» на подходе к причалу Воробьёвы горы столкнулось с пришвартованным теплоходом «Снегири-2».

В транспортной прокуратуре добавили, что все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения судов пострадали два человека.