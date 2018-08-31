Транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении судов на Москве-реке

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Московская транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении прогулочных судов на Москве-реке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении судов на Москве-реке
  • РИА Новости

«Сегодня, 31 августа 2018 года, в вечернее время на Москве-реке столкнулись два теплохода», — приводит РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, прогулочное судно «Ривер Палас» на подходе к причалу Воробьёвы горы столкнулось с пришвартованным теплоходом «Снегири-2». 

В транспортной прокуратуре добавили, что все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения судов пострадали два человека.

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