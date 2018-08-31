В Шереметьеве перестанут объявлять по фамилии опаздывающих на рейс пассажиров

В аэропорту Шереметьево заявили, что не будут больше объявлять пассажиров, опаздывающих на рейс, по фамилии в связи с законом «О персональных данных».

«Международный аэропорт Шереметьево сообщает об изменении системы оповещения пассажиров в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3, ст. 6)», — сообщается на сайте аэропорта.

В Шереметьеве заявили, что при оповещении опаздывающих пассажиров будет использоваться общее напоминание срочно пройти на посадку, в котором будет назван рейс, но не будет названа фамилия.

В аэропорту добавили, что изменения касаются пассажиров любых классов полётов всех авиакомпаний, обслуживающихся в Шереметьеве.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Подмосковьем запустят более 250 дополнительных автобусов.