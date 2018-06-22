Между Москвой и Подмосковьем запустят более 250 дополнительных автобусов

Между Москвой и Московской областью на 104 маршрутах запустят более 250 дополнительных автобусов в ближайший месяц, сообщает kp.ru.

На них можно будет доехать до новых кварталов, жилых комплексов и дач в ближнем пригороде.

Среди новых маршрутов: Зеленоград — аэропорт Шереметьево и станция метро «Молодёжная» — Лесной городок.

Ещё на 220 маршрутах добавят остановки. Эти автобусы будут заезжать в жилые комплексы и останавливаться у поликлиник и санаториев.

Полный список опубликован на сайтах Министерства транспорта Подмосковья и Департамента транспорта Москвы.

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