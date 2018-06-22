Между Москвой и Подмосковьем запустят более 250 дополнительных автобусов

Короткая ссылка
Между Москвой и Московской областью на 104 маршрутах запустят более 250 дополнительных автобусов в ближайший месяц, сообщает kp.ru.
Между Москвой и Подмосковьем запустят более 250 дополнительных автобусов
  • РИА Новости

На них можно будет доехать до новых кварталов, жилых комплексов и дач в ближнем пригороде.

Среди новых маршрутов: Зеленоград — аэропорт Шереметьево и станция метро «Молодёжная» — Лесной городок.

Ещё на 220 маршрутах добавят остановки. Эти автобусы будут заезжать в жилые комплексы и останавливаться у поликлиник и санаториев.

Полный список опубликован на сайтах Министерства транспорта Подмосковья и Департамента транспорта Москвы.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить