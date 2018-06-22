Между Москвой и Подмосковьем запустят более 250 дополнительных автобусов
- РИА Новости
На них можно будет доехать до новых кварталов, жилых комплексов и дач в ближнем пригороде.
Среди новых маршрутов: Зеленоград — аэропорт Шереметьево и станция метро «Молодёжная» — Лесной городок.
Ещё на 220 маршрутах добавят остановки. Эти автобусы будут заезжать в жилые комплексы и останавливаться у поликлиник и санаториев.
Полный список опубликован на сайтах Министерства транспорта Подмосковья и Департамента транспорта Москвы.
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