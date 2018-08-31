Сёстры Хачатурян будут учиться в СИЗО по видеосвязи

В УФСИН по Москве заявили, что две из трёх сестёр Хачатурян, содержащихся в СИЗО по обвинению в убийстве отца, не закончили общеобразовательную школу и с 1 сентября будут учиться в СИЗО по видеосвязи.

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Об этом сообщает РИА Новости. «К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи», — сообщил глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков. На момент ареста Ангелина и Мария Хачатурян закончили 10-й класс, Кристина Хачатурян была студенткой медицинского колледжа. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена каждый месяц посещать в СИЗО сестёр Хачатурян.