Убит глава ДНР Александр Захарченко

Сёстры Хачатурян будут учиться в СИЗО по видеосвязи

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В УФСИН по Москве заявили, что две из трёх сестёр Хачатурян, содержащихся в СИЗО по обвинению в убийстве отца, не закончили общеобразовательную школу и с 1 сентября будут учиться в СИЗО по видеосвязи.
Сёстры Хачатурян будут учиться в СИЗО по видеосвязи
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи», — сообщил глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

На момент ареста Ангелина и Мария Хачатурян закончили 10-й класс, Кристина Хачатурян была студенткой медицинского колледжа.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена каждый месяц посещать в СИЗО сестёр Хачатурян.

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