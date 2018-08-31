Жительница Иркутской области 77 лет скрывала дату рождения

Черемховский районный суд Иркутской области восстановил дату рождения 95-летней жительницы, которая в начале Великой Отечественной войны уничтожила своё свидетельство о рождении, чтобы уйти на фронт.

«Чтобы скрыть несовершеннолетний возраст от военкомата, в 1941 году 17-летняя Мария приписала лишних три месяца к дате своего рождения, а дома сожгла единственный документ — свидетельство о рождении», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что таким образом она попала в армию и прошла всю войну.

«Я долго боялась уголовной ответственности за этот обман, да и время тогда было другое. Если бы не необходимость вступить в наследственные права, так и унесла бы эту тайну в могилу», — сказала женщина.

Ранее в Новгородской области поисковики обнаружили истребители времён Великой Отечественной войны с останками лётчика.