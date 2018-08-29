В болоте в Новгородской области обнаружен американский истребитель времён войны

Поисковики в Новгородской области обнаружили в болоте разбившийся американский истребитель времён Великой Отечественной войны, который был доставлен в СССР по ленд-лизу. Внутри были найдены останки советского лётчика.

© Пресс-служба экспедиции «Долина»

«Фрагменты P-40 Kittyhawk найдены на болоте Ястребец в Поддорском районе области», — приводит Интерфакс слова представителя поисковой экспедиции «Долина». Истребитель ушёл в болото примерно на 4,5 метра. Удалось поднять останки лётчика и номерные агрегаты самолёта. Лётчиком оказался старший сержант Геннадий Васильевич Шичков 1921 года рождения, который пропал без вести 5 марта 1943 года. Поисковики нашли сводную сестру погибшего. Ранее Минобороны опубликовало серию документов об истории военной авиации и подвигах военных лётчиков во время Великой Отечественной войны.