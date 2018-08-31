При столкновении двух маршруток и мусоровоза в Омске один человек погиб и 10 пострадали

По меньшей мере десять человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух маршрутных такси с мусоровозом в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

«Предварительно установлено, что 63-летний водитель пассажирского микроавтобуса ГАЗ А64, двигаясь по улице Лукашевича с левым поворотом на дублёр улицы, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan Diesel… В дальнейшем автомобиль ГАЗ допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом ГАЗ А65», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Хабаровске произошло столкновение легкового автомобиля, «скорой помощи» и автобуса.

В июне портал Nation News передавал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.