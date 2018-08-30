Эксперт оценил успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО.

Как отметил эксперт, по своим характеристикам это гиперзвуковая система, а в области управляемого гиперзвука Россия в настоящее время «впереди планеты всей».

По его словам, такая ракета способна действовать и на одиночные, и на групповые объекты.

Он напомнил, что в первой системе противоракетной обороны использовалась ядерная боевая часть, позволявшая выводить из строя сразу несколько сотен летевших к цели межконтинентальных баллистических ракет.

«Поэтому я не удивлюсь, если обе части будут стоять на вооружении этой ракеты и выполнять свою главную задачу — оборону нашего воздушно-космического пространства», — добавил Леонков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО.