Эксперт прокомментировал снижение числа пропавших без вести россиян в 2018 году

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Ветеран МВД и председатель первичной организации №11 Совета ветеранов Басманного района Вячеслав Плотников прокомментировал снижение числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Эксперт прокомментировал снижение числа пропавших без вести россиян в 2018 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В последние годы действительно имеется тенденция как к снижению преступлений, так и к снижению лиц, которые пропадают без вести», — заявил эксперт.

По его словам, пик розыскников приходился на 1990-е и начало 2000-х годов, когда обстановка в стране была нестабильной, и многие граждане либо уходили бомжевать, либо (в основном школьники) начинали бродяжничать.

Как отметил Плотников, когда в конце 2000-х обстановка стала стабилизироваться, начало сокращаться и количество побегов школьников из дома.

Ранее в МВД рассказали, что в первом полугодии 2018 года доля разыскиваемых детей составила 16,6% от общего числа пропавших без вести.

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