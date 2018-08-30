В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году

Число пропавших без вести граждан России за первые шесть месяцев 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В первом полугодии 2018 года органами внутренних дел России объявлены в розыск более 18 тыс. граждан, пропавших без вести, что на 9,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года», — отметили в ведомстве.

При этом в министерстве уточнили, что в первом полугодии 2018 года доля разыскиваемых детей составила 16,6% от общего числа пропавших без вести.

Ранее портал «ВашГород.ру» со ссылкой на отчёт Генпрокуратуры передавал, что в Кемеровской области снизилось количество нераскрытых преступлений за период с января по июнь 2018 года.