В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году

Короткая ссылка
Число пропавших без вести граждан России за первые шесть месяцев 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В первом полугодии 2018 года органами внутренних дел России объявлены в розыск более 18 тыс. граждан, пропавших без вести, что на 9,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года», — отметили в ведомстве.

При этом в министерстве уточнили, что в первом полугодии 2018 года доля разыскиваемых детей составила 16,6% от общего числа пропавших без вести. 

Ранее портал «ВашГород.ру» со ссылкой на отчёт Генпрокуратуры передавал, что в Кемеровской области снизилось количество нераскрытых преступлений за период с января по июнь 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить