В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«В первом полугодии 2018 года органами внутренних дел России объявлены в розыск более 18 тыс. граждан, пропавших без вести, что на 9,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года», — отметили в ведомстве.
При этом в министерстве уточнили, что в первом полугодии 2018 года доля разыскиваемых детей составила 16,6% от общего числа пропавших без вести.
Ранее портал «ВашГород.ру» со ссылкой на отчёт Генпрокуратуры передавал, что в Кемеровской области снизилось количество нераскрытых преступлений за период с января по июнь 2018 года.