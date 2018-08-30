Следственный комитет возбудил дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия»)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, неизвестный обстрелял экипаж в составе четырёх сотрудников МВД, когда полицейские попытались проверить его документы.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских.