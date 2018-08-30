Forbes опубликовал рейтинг 100 влиятельных россиян
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«Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes», — пишет издание.
В первую пятерку также вошли председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Кроме того, в список попали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На последней строчке рейтинга оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В апреле журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.