Forbes опубликовал рейтинг 100 влиятельных россиян

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Журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 влиятельных людей России. Первое место занял российский лидер Владимир Путин.
Forbes опубликовал рейтинг 100 влиятельных россиян
  • © РИА Новости

«Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes», — пишет издание.

В первую пятерку также вошли председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, в список попали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На последней строчке рейтинга оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В апреле журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.

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