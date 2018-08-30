Forbes опубликовал рейтинг 100 влиятельных россиян

Журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 влиятельных людей России. Первое место занял российский лидер Владимир Путин.

«Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes», — пишет издание.

В первую пятерку также вошли председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, в список попали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На последней строчке рейтинга оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В апреле журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.