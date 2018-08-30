Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому разрешается использовать простую электронную подпись для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Устанавливается возможность использования простой электронной подписи (полученной при личном обращении) при обращении за получением госуслуг в электронной форме», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобные меры позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

В настоящее время возможность отправлять заявки для получения услуг в электронном виде предоставляется гражданам в случае наличия у них усиленной электронной подписи, которая выдаётся на USB-носителе в соответствующем центре.

В марте m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы передавал, что в Москве появится возможность оформить полис обязательного медицинского страхования в режиме онлайн.