Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому разрешается использовать простую электронную подпись для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Устанавливается возможность использования простой электронной подписи (полученной при личном обращении) при обращении за получением госуслуг в электронной форме», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобные меры позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

В настоящее время возможность отправлять заявки для получения услуг в электронном виде предоставляется гражданам в случае наличия у них усиленной электронной подписи, которая выдаётся на USB-носителе в соответствующем центре.

В марте m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы передавал, что в Москве появится возможность оформить полис обязательного медицинского страхования в режиме онлайн.

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