Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг
Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
«Устанавливается возможность использования простой электронной подписи (полученной при личном обращении) при обращении за получением госуслуг в электронной форме», — говорится в тексте.
Отмечается, что подобные меры позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.
В настоящее время возможность отправлять заявки для получения услуг в электронном виде предоставляется гражданам в случае наличия у них усиленной электронной подписи, которая выдаётся на USB-носителе в соответствующем центре.
В марте m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы передавал, что в Москве появится возможность оформить полис обязательного медицинского страхования в режиме онлайн.