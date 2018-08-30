В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми сельскими жителями

В Минздраве назвали регионы России с наименьшим числом болезней среди сельских жителей. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

По информации за 2017 год, меньше всего заболеваний на 100 тыс. сельского населения зарегистрировано в Москве (31 775,4). Как пояснили RT в Минздраве, в этой статистике учитываются территории Новой Москвы.

Далее следуют Еврейская АО (54 109,1), Кабардино-Балкария (57 379,4) и Тюменская область (60 954,9).

Наибольшее число недугов среди сельских жителей отмечается в Ненецком (266 674,9), Чукотском (247 012,7) и Ямало-Ненецком (239 086,5) автономных округах, а также в Алтайском крае (226 153,6).

В среднем по России на 100 тыс. сельского населения приходится 123 917,1 болезней.

Ранее в Минздраве предложили меры для снижения потребления соли и сахара.