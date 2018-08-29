В Тобольске начали проверку сообщений об избиении подростками мужчин

В Тобольске начали доследственную проверку информации об избиении подростками мужчин, передаёт kp.ru.

Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Следователи намерены выяснить детали опубликованных в СМИ сообщений. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков, подозреваемых в избиении жителей Санкт-Петербурга в Таврическом саду.

Также «Ридус» сообщал, что центральный аппарат СК России взял на контроль дела о нападении подростков на двух жителей Санкт-Петербурга.