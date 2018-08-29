СМИ: ПФР намерен использовать технологию блокчейн для отслеживания данных о трудовых договорах

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен использовать технологию блокчейн для отслеживания данных о трудовых договорах, сообщает газета «Известия».

Как рассказали в пресс-службе ПФР, таким образом планируется уменьшить расходы на хранение и обслуживание большого объёма информации.

Речь идёт о введении так называемых смарт-контрактов — договоры этого вида заключаются в электронной форме и утверждаются цифровыми подписями сторон.

Для оформления цифровой подписи нужно обратиться в МФЦ или другой удостоверяющий центр.

В настоящее время ПФР аккумулирует информацию о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. В будущем эти сведения предполагается хранить с помощью распределённых баз данных. Технология блокчейн позволит зафиксировать все договорённости и документы. Внести правки задним числом при этом нельзя.

«Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость», — отметили в ПФР.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил поправки в бюджет ПФР на 2018 год.