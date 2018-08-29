Кудрин назвал идеи Путина по пенсионным изменениям балансирующими изначальный проект

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве.
Кудрин назвал идеи Путина по пенсионным изменениям балансирующими изначальный проект
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам Кудрина, Путин обобщил аргументацию сторонников и противников изменений и внёс правки, балансирующие изначальный проект.

«Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — написал он в Twitter.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству в максимально короткие сроки проработать предложения главы государства.

29 августа Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу пенсионных изменений.

В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65.

Кроме того, он отметил необходимость снижения стажа для досрочного выхода на пенсию.

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