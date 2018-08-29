Медведев поручил кабмину проработать предложения Путина по пенсионным изменениям

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом заявлений президента Владимира Путина.
Медведев поручил кабмину проработать предложения Путина по пенсионным изменениям
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

По его словам, эта серьёзная работа потребует от правительства особой ответственности.

«Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова. — RT), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — цитирует Медведева Интерфакс. 

Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. 

В частности, он предложил, чтобы возраст выхода на пенсию для женщин был 60 лет вместо правительственных 63, а для мужчин — 65.

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