Три человека пострадали в результате ДТП с автобусами в Брянске
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное управление МВД.
«По предварительной версии, водитель автобуса Setra допустил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом ЛиАЗ, после чего задел пять припаркованных поблизости автомобилей», — говорится в заявлении.
Уточняется, что травмы получили водитель автобуса Setra и два пассажира автобуса ЛиАЗ.
В настоящее время полиция изучает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает виновного в инциденте.
В июне портал Nation News передавал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.