Три человека пострадали в результате ДТП с автобусами в Брянске

Три человека получили травмы при столкновении двух автобусов в Брянске.

Об этом сообщает региональное управление МВД.

«По предварительной версии, водитель автобуса Setra допустил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом ЛиАЗ, после чего задел пять припаркованных поблизости автомобилей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что травмы получили водитель автобуса Setra и два пассажира автобуса ЛиАЗ.

В настоящее время полиция изучает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает виновного в инциденте.

В июне портал Nation News передавал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.