Более 40 кораблей участвуют в учениях Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях

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Более 40 кораблей принимают участие в учениях Тихоокеанского флота в акваториях Японского и Охотского морей, сообщает kp.ru.
Более 40 кораблей участвуют в учениях Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях
  • РИА Новости

Это боевые надводные корабли, ракетные катера, подлодки, суда вспомогательного флота. Также привлечены береговые ракетные соединения и около десяти летательных аппаратов морской авиации.

В ходе учений будут отработаны противолодочные задачи, противовоздушная оборона отрядов, ракетные удары по надводным судам условного противника, конвоирование, материально-техническое обеспечение сил.

Ранее военнослужащие ТОФ установили флаг России на вершине Авачинской сопки.

Также RIA56 сообщал, что реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили условного противника на стрельбах под Оренбургом.

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