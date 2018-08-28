Более 40 кораблей участвуют в учениях Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях
- РИА Новости
Это боевые надводные корабли, ракетные катера, подлодки, суда вспомогательного флота. Также привлечены береговые ракетные соединения и около десяти летательных аппаратов морской авиации.
В ходе учений будут отработаны противолодочные задачи, противовоздушная оборона отрядов, ракетные удары по надводным судам условного противника, конвоирование, материально-техническое обеспечение сил.
Ранее военнослужащие ТОФ установили флаг России на вершине Авачинской сопки.
Также RIA56 сообщал, что реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили условного противника на стрельбах под Оренбургом.