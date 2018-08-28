В Петербурге заявили о росте численности населения в 2018 году

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В Санкт-Петербурге заявили о росте численности населения в 2018 году, сообщают «Невские новости».
В Петербурге заявили о росте численности населения в 2018 году
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Из отчёта комитета по экономической политике и стратегическому планированию следует, что на июнь 2018 года население города составляло почти 5,4 млн человек. С января количество жителей выросло на 17,7 тыс.

«Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил её в 18,3 раза», — заявил председатель комитета Иван Филиппов.

Ранее в Росстате сообщили о сокращении численности населения России за первый квартал 2018 года.

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