В Петербурге заявили о росте численности населения в 2018 году

В Санкт-Петербурге заявили о росте численности населения в 2018 году, сообщают «Невские новости».

Из отчёта комитета по экономической политике и стратегическому планированию следует, что на июнь 2018 года население города составляло почти 5,4 млн человек. С января количество жителей выросло на 17,7 тыс.

«Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил её в 18,3 раза», — заявил председатель комитета Иван Филиппов.

Ранее в Росстате сообщили о сокращении численности населения России за первый квартал 2018 года.