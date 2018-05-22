В Росстате сообщили о сокращении численности населения России за первый квартал 2018 года

Росстат сообщает о сокращении населения России на 40,6 тыс. человек за январь-март 2018 года.

На 1 апреля население России составляло 146,8 млн человек.

Сокращение населения в первом квартале 2018 года связано с уменьшением количества родившихся. В январе-марте 2018 года родилось 390,9 тыс. человек, тогда как в 2017 году за аналогичный период 411,7 тыс.человек.

Миграционные прирост на 53,5% компенсировал численные потери населения, однако и этот показатель сократился за январь-март на 5,4 тыс. человек.

За 2016 и 2017 год население страны увеличилось в сумме на 337,1 тыс. человек.

Ранее в Росстате рассказали об уровне безработицы в России.