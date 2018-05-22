В Росстате сообщили о сокращении численности населения России за первый квартал 2018 года
На 1 апреля население России составляло 146,8 млн человек.
Сокращение населения в первом квартале 2018 года связано с уменьшением количества родившихся. В январе-марте 2018 года родилось 390,9 тыс. человек, тогда как в 2017 году за аналогичный период 411,7 тыс.человек.
Миграционные прирост на 53,5% компенсировал численные потери населения, однако и этот показатель сократился за январь-март на 5,4 тыс. человек.
За 2016 и 2017 год население страны увеличилось в сумме на 337,1 тыс. человек.
Ранее в Росстате рассказали об уровне безработицы в России.