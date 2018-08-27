В РСТ оценили рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян.

Об этом сообщает «Российская газета».

Сезон в Антарктике продолжается с ноября по март, в Арктике — с мая по сентябрь.

Как отметил Барзыкин, нужно понимать, что, несмотря на рост спроса, такие круизы и экспедиции вряд ли станут массовыми, хотя бы потому, что цена комплексного круиза со всеми удобствами доходит до $20 тыс.

«Но важно и другое. Россия должна укреплять своё влияние в Арктике и Антарктике, обустраивать там инфраструктуру, чтобы у людей была возможность работать и осваивать в рамках возможного эти территории. Ну а туризм — это форпост преобразований», — добавил он.

В феврале в Ростуризме сообщали о росте спроса на поездки в Арктическую зону.