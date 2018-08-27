В РСТ оценили рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян.
В РСТ оценили рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Сезон в Антарктике продолжается с ноября по март, в Арктике — с мая по сентябрь.

Как отметил Барзыкин, нужно понимать, что, несмотря на рост спроса, такие круизы и экспедиции вряд ли станут массовыми, хотя бы потому, что цена комплексного круиза со всеми удобствами доходит до $20 тыс.

«Но важно и другое. Россия должна укреплять своё влияние в Арктике и Антарктике, обустраивать там инфраструктуру, чтобы у людей была возможность работать и осваивать в рамках возможного эти территории. Ну а туризм — это форпост преобразований», — добавил он.

В феврале в Ростуризме сообщали о росте спроса на поездки в Арктическую зону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить