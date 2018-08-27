Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса.
Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса
  • РИА Новости

«В связи с исполняющимся в 2021 году 300-летием образования Кузбасса (Кемеровская область) постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса», — приводит пресс-служба Кремля текст документа.

Согласно указу госорганам субъектов России и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия.

Ранее Путин заявил о возможности появления новой памятной даты — в честь 300-летия обнаружения первого угля в Кузбассе.

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