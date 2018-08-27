Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса
- РИА Новости
«В связи с исполняющимся в 2021 году 300-летием образования Кузбасса (Кемеровская область) постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса», — приводит пресс-служба Кремля текст документа.
Согласно указу госорганам субъектов России и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия.
Ранее Путин заявил о возможности появления новой памятной даты — в честь 300-летия обнаружения первого угля в Кузбассе.