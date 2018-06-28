Омбудсмен Москвы пострадала в результате ДТП в российской столице
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника омбудсмена Елену Лопухину.
«Она ехала на машине, столкнулись, она ничего не помнит, потеряла сознание. Была госпитализирована в Склифосовского, у неё повреждён позвоночник», — сообщила Лопухина.
По её словам, столкновение произошло на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской.
Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с шестью автомобилями, в результате которого погибли три человека и двое пострадали.