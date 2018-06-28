Омбудсмен Москвы пострадала в результате ДТП в российской столице

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева получила травму позвоночника в результате ДТП, произошедшего 27 июня в столице.
Омбудсмен Москвы пострадала в результате ДТП в российской столице
  • © Уполномоченный по правам человека в городе Москве
  • Facebook

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника омбудсмена Елену Лопухину.

«Она ехала на машине, столкнулись, она ничего не помнит, потеряла сознание. Была госпитализирована в Склифосовского, у неё повреждён позвоночник», — сообщила Лопухина.

По её словам, столкновение произошло на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с шестью автомобилями, в результате которого погибли три человека и двое пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить