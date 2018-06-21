Источник уточнил количество попавших в ДТП на Кутузовском проспекте автомобилей

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Участниками крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по последним данным, стали шесть автомобилей, в том числе микроавтобус Fiat Ducato.
Источник уточнил количество попавших в ДТП на Кутузовском проспекте автомобилей
  • РИА Новости

«После столкновения с микроавтобусом Mercedes-Benz AMG отбросило к тротуару. В результате ДТП был причинён ущерб ещё четырём автомобилям», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось, три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве ночью 21 июня.

По данным источника, устроивший ДТП водитель Mercedes-Benz AMG приехал из Дагестана, ему было 22 года.

Отмечается, что сначала он сбил женщину-пешехода, потом выехал на встречную полосу и там спровоцировал крупное столкновение.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло столкновение грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.

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