Кабмин обязал интернет-компании с 1 июля хранить информацию пользователей в течение полугода

Правительство России обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по пакету Яровой.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правовой информации.

«Организатор распространения информации хранит на территории Российской Федерации электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объёме в течение шести месяцев», — отмечается в документе.

В апреле правительство утвердило правила хранения данных операторами связи по пакету Яровой.