Кабмин обязал интернет-компании с 1 июля хранить информацию пользователей в течение полугода
- РИА Новости
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правовой информации.
«Организатор распространения информации хранит на территории Российской Федерации электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объёме в течение шести месяцев», — отмечается в документе.
В апреле правительство утвердило правила хранения данных операторами связи по пакету Яровой.