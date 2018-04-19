Правительство утвердило правила хранения данных операторами связи по пакету Яровой

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Правительство России утвердило правила хранения данных по пакету Яровой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила вступают в силу с 1 июля 2018 года и регламентируют хранение операторами связи ряда информации.

«Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи», — говорится в постановлении.

Отмечается, что с 1 октября операторы связи должны будут в полном объёме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать ёмкости для хранения на 15% ежегодно.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал о подготовке к вступлению в силу законов пакета Яровой.

Подробнее — в материале RT.

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