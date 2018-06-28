Путин заявил, что ракетный комплекс «Авангард» поступит на вооружение в ближайшее время

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Авангард» поступит на вооружение российской армии в ближайшее время.

При этом он отметил, что авиационный комплекс «Кинжал» уже стоит на опытном боевом дежурстве.

«В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Авангард» и через год — «Сармат», — цитирует РИА Новости российского лидера.

По словам Путина, новейшие комплексы «кратно увеличат потенциал» армии России.

1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны.