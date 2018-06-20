Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за год
Отмечается, что Путин может выступить с речью перед представителями двух палат российского парламента в рамках нового президентского срока как в конце 2018 года, так и в 2019 году.
«И то и другое возможно», — подтвердил Песков.
При этом издание уточняет, что послание Федеральному собранию, которое должно было состояться в 2017 году, было перенесено на 1 марта 2018 года.
В ходе речи Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».