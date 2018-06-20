Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за год

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию в период до конца 2018 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Путин может выступить с речью перед представителями двух палат российского парламента в рамках нового президентского срока как в конце 2018 года, так и в 2019 году.

«И то и другое возможно», — подтвердил Песков.

При этом издание уточняет, что послание Федеральному собранию, которое должно было состояться в 2017 году, было перенесено на 1 марта 2018 года.

В ходе речи Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить