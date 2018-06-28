Источник: в Подмосковье в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека

В Московской области в результате ДТП с участием шести автомобилей три человека получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА Новости

«В районе 40-го км автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение шести автомобилей, в результате которого пострадали три человека», — заявил источник. Отмечается, что движение в районе ДТП сильно затруднено, на шоссе в сторону Москвы образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.