Источник: в Подмосковье в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека

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В Московской области в результате ДТП с участием шести автомобилей три человека получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: в Подмосковье в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека
  • РИА Новости

«В районе 40-го км автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение шести автомобилей, в результате которого пострадали три человека», — заявил источник.

Отмечается, что движение в районе ДТП сильно затруднено, на шоссе в сторону Москвы образовалась пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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