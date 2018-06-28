Источник: в Подмосковье в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека
- РИА Новости
«В районе 40-го км автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение шести автомобилей, в результате которого пострадали три человека», — заявил источник.
Отмечается, что движение в районе ДТП сильно затруднено, на шоссе в сторону Москвы образовалась пробка.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.