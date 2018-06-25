Девять человек пострадали в результате ДТП в Саратове

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Девять человек получили травмы в результате ДТП в Саратове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Саратовской области.
Девять человек пострадали в результате ДТП в Саратове
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Уточняется, что столкнулись маршрутное такси и грузовик.

«Пострадавших девять. Девять человек осмотрены бригадой медиков, четверо отказались от госпитализации, пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от лёгкой до средней степени тяжести», — указали в ведомстве.

Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

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