Девять человек пострадали в результате ДТП в Саратове
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Уточняется, что столкнулись маршрутное такси и грузовик.
«Пострадавших девять. Девять человек осмотрены бригадой медиков, четверо отказались от госпитализации, пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от лёгкой до средней степени тяжести», — указали в ведомстве.
Уточняется, что детей среди пострадавших нет.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.