Девять человек пострадали в результате ДТП в Саратове

Девять человек получили травмы в результате ДТП в Саратове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Саратовской области.

Уточняется, что столкнулись маршрутное такси и грузовик.

«Пострадавших девять. Девять человек осмотрены бригадой медиков, четверо отказались от госпитализации, пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от лёгкой до средней степени тяжести», — указали в ведомстве.

Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.