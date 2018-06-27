Посол Турции назвал отношения Анкары и Москвы находящимися на пике
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«Отношения между нашими странами достигли нового пика», — сказал он на вечере российско-турецкой дружбы.
Дипломат также заявил о необходимости дальнейшего развития отношений между двумя странами.
По словам посла, у президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина сложились отличные отношения.
Также посол сообщил, что в Турции в 2018 году ожидают 6 млн туристов из России.
Ранее Путин и Эрдоган договорились поддерживать взаимодействие по Сирии.