Посол Турции назвал отношения Анкары и Москвы находящимися на пике

Посол Турции в России Хюсейн Дириоз заявил, что отношения между Анкарой и Москвой находятся на пике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения между нашими странами достигли нового пика», — сказал он на вечере российско-турецкой дружбы.

Дипломат также заявил о необходимости дальнейшего развития отношений между двумя странами.

По словам посла, у президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина сложились отличные отношения.

Также посол сообщил, что в Турции в 2018 году ожидают 6 млн туристов из России.

Ранее Путин и Эрдоган договорились поддерживать взаимодействие по Сирии.