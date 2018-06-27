Напавший на журналистку Фельгенгауэр переведён из СИЗО в медицинское учреждение

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Борис Гриц, совершивший покушение на убийство журналистки Татьяны Фельгенгауэр, переведён из СИЗО в медицинское учреждение для принудительного лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Зубера.
Напавший на журналистку Фельгенгауэр переведён из СИЗО в медицинское учреждение
  • © РИА Новости

«Борис Гриц переведён из СИЗО «Бутырка» в соответствующее медицинское учреждение», — сказал адвокат.

Он также выразил уверенность, что скоро начнётся процедура передачи Грица в Израиль на лечение.

Ранее суд отправил Грица на принудительное психиатрическое лечение.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.

Однокурсник нападавшего в беседе с «360» рассказал, каким Гриц был во времена их совместной учёбы.

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