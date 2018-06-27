Напавший на журналистку Фельгенгауэр переведён из СИЗО в медицинское учреждение
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«Борис Гриц переведён из СИЗО «Бутырка» в соответствующее медицинское учреждение», — сказал адвокат.
Он также выразил уверенность, что скоро начнётся процедура передачи Грица в Израиль на лечение.
Ранее суд отправил Грица на принудительное психиатрическое лечение.
23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.
Однокурсник нападавшего в беседе с «360» рассказал, каким Гриц был во времена их совместной учёбы.