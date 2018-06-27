В Анапе пройдёт гастрономический фестиваль «Сыр и вино»

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В Анапе 29 и 30 июня пройдёт гастрономический фестиваль «Сыр и вино».
В Анапе пройдёт гастрономический фестиваль «Сыр и вино»
  • © Global Look Press

Как сообщает «Юга.ру», мероприятие состоится в Винной деревне, которая расположена рядом со станицей Гостагаевской.

Участниками фестиваля станут более 30 виноделов, которые представят около 200 образцов вина. Также познакомят гостей со своей продукцией производители сыра.

Также в рамках фестиваля пройдут соревнования сомелье и сыроделов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль «Русский мир» состоится 30 июня в Сергиевом Посаде.

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