В Анапе пройдёт гастрономический фестиваль «Сыр и вино»

В Анапе 29 и 30 июня пройдёт гастрономический фестиваль «Сыр и вино».

Как сообщает «Юга.ру», мероприятие состоится в Винной деревне, которая расположена рядом со станицей Гостагаевской.

Участниками фестиваля станут более 30 виноделов, которые представят около 200 образцов вина. Также познакомят гостей со своей продукцией производители сыра.

Также в рамках фестиваля пройдут соревнования сомелье и сыроделов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль «Русский мир» состоится 30 июня в Сергиевом Посаде.